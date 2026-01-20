Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı





Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle jandarma ekipleri bölgedeki bazı evleri tedbiren boşalttı.

KAYMAKAM ŞAHİN: YOĞUN BİR ÇABA SARF EDİLDİ

Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Bana verilen bilgiye göre yangın genel olarak kontrol altına alındı. Bundan sonra soğutma çalışmaları devam edecek. Yangında 2 hektardan fazla alan zarar görmüş gözüküyor. Arkadaşlar yoğun bir çaba sarf etti. Şu anda yangın mevsiminde olmamamıza rağmen ekipler çok iyi müdahale etti" dedi.

Mahalle sakinlerinden Yusuf Küçükdeligöz ise, "Şu anda evlerde herhangi bir hasar yok. Yangın evlere biraz daha yaklaştı, inşallah bir şey olmaz. Daha önceki yıllarda da burada yangın çıkmıştı. Hepimize geçmiş olsun" diye konuştu.