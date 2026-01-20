Atlas Çağlayan davasında 3 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi sonrası annesini tehdit eden ve provokatif paylaşımlarda bulunan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı. Gözaltında bulunan diğer 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 14 Ocak'ta Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı. Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamıştı. Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.