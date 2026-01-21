Adana'da aile faciası! 2 çocuğunu öldürüp intihar etmişti! Tüyler ürperten o mesaj ortaya çıktı: Sen geldiğinde biz...

Gizem'in annesine ne olduğunu sorduğumda, Sergen ve Gizem'in ailece Mersin'de olduklarını, sabah saatlerinde Adana'ya geldiklerini söyledi. Sabah Gizem'i annesine bırakıp, 'Çocuklarla biraz alışveriş yaparım, birkaç eşya, oyuncak alırım, akşam burada oturur konuşuruz' demiş. Onlar, akşam Sergen'in gelmesini bekliyormuş. Sergen, çocukları alıp eve gelmiş, arkasından da Gizem'e 'Ben ve çocuklarım, sen eve geldiğinde ölmüş olacağız' diyerek mesaj attığını bunun üzerine eve gelmek için yola çıktıklarını söyledi" dedi.

'MUTLU BİR AİLELERİ VARDI' Daha önce ailenin zaman zaman tartışmalar yaşadığını söyleyen Özgül, "Yaklaşık 2 yıldır burada oturuyoruz. Aynı anda evlerimizi yaptırdık. Bu süreçte bazı tartışmalarına şahit olduk ama güzel anlarına da çok şahit olduk. Yeni ev yapıldığı için komşulara davetler verildi, çocuklarının doğum günü partisine katıldık. Güzel bir aile tablosu görünüyordu. Geldiğimiz noktada işin açıkçası şok yaşadığımız bir durum oldu. Mutlu bir aileleri vardı, hala inanmak istemiyorum" diye konuştu.