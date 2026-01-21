İstanbul Boğazı’nda ceset alarmı: Rus yüzücü Nikolai Svechnikov 'a ait!

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova, İstanbul Boğazı'nda kaybolmuştu. Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında, denizde temizlik yapan ekipler, erkek cesedi görünce durumu polise bildirdi.
NE OLMUŞTU?
Dereceye girenlere törenle ödüller verildi. Yarışa katılanlardan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un ise karaya çıkamadığı belirlendi. Polise haber verildi. Sahil Güvenlik Ekipleri arama çalışmalarına başladı.
SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Nikolai Svechnikov'un yarış başlamadan önce vapurdaki görüntüleri ortaya çıktı. Yarış başladığı sırada, vapurun güvertesinde görünen Svechnikov, bir süre yarışmacıları seyrettikten sonra kendisine yarışa katılmak üzere içeriye doğru hareket ettiği görülüyordu.
O CESET RUS YÜZÜCÜYE Mİ AİT?
Rus yüzücü günler süren aramalara rağmen bir türlü bulunamamıştı. Rus yüzücünün ailesine haber verildi. Aile istanbul'a geldiğinde kan örneği alınıp cesetle karşılaştırma yapılacak. Ondan sonra cesedin kesin kimliği belli olacak.
DİKKAT ÇEKEN MAYO DETAYI
Olayla ilgili SABAH detaylara da ulaştı. İddiaya göre bir seyir gemisi Galatasaray Adası ile Bebek sahili arasında gördü. Hemen durumu sahil güvenliğe haber verdi. Olay yerine giden ekipler cesedi kıyıya çıkardığında eşkalin kaybolan Rus yüzücüye bire bir aynı olduğunu belirledi. Üzerinde mayo olduğu öğrenilen ceset, dalgıç kıyafetleriyle bulunan ceset savcı tarafından incelenecek.
'KAYBOLAN RUS SPORCU DİYORLAR'
İsfandiyar Keskinkılıç, "Sabah ilk deniz polisleri geldi. Sonra bayağı kalabalıklaştı. Söylediklerine göre kaybolan Rus sporcu olduğunu söylüyorlar ama tam olarak konuya hakim değiliz. Dükkanımın karşısında olduğu için gördüm, yolun karşısına geçmedim. 6 ay önceki yarışta kaybolan yüzücü diyorlar ama tam olarak doğru mu bilmiyorum" dedi.
'BÜYÜK İHTİMAL YÜZÜCÜ DİYE DÜŞÜNÜLÜYOR'
Ramazan Türkanoğlu, "Biz Akıntıburnu'nun da devamlı buranın yüzücüsü olduğumuz için olayı biliyoruz. Şimdi yüzdüm ve çıktım. Yüzücüler olarak zaten merak ediyoruz. Akıbeti hakkında bir bilgimiz yoktu. Bazı arkadaşlar kaçmış olduğunu falan söylüyorlardı. Şimdi görünce tabii ki büyük ihtimal yüzücü diye düşünülüyor. Üzerindeki mayoyu bilemedim. Çünkü 3 bin 200 kişi falan yarıştı. Biz ilk bir hafta arandığında bulunur, çıkar diye bekliyorduk ama bulunamamıştı. Bende o zamanlar üzülmüştüm. Haber yapıldığı zaman terse yüzdüğünü iddia edenler arkadaşlar varmış o da çürütüldü. Üzücü bir durum. Sonuçta yüzme camiasından bir arkadaşımız. Benim tahminim, sonuçta boğaza yüzmeye geliyorlar, suyu tanımıyorlar. Akıntılı su olduğu için stres yapıp kalp krizi geçirme ihtimali yüksek.
Çünkü bu zaten her sene karşılaştığımız vakalar. Kalp krizi daha önce geçirenler olmuştu. O yüzden, yüzme yarışı olmadan önce yarışı düzenleyenlerin, federasyonun yarış öncesi boğazı tanıma adına yabancılara boğazda kısa antrenman yaptırmaları lazım. Böyle vakalarla tekrar karşılaşmamak için boğazı tanıma antrenmanı yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda bir çalışmamız da var. Bu sene federasyonla görüşmemiz de olacaktı. Aslında yarıştan 1-2 gün önce Akıntıburnuna gelip bizimle beraber yüzüyorlar. Elimizden geldiğince yardım ediyoruz ama yüzmeyen arkadaşlar direkt yarıla geliyorlar. O zaman bazı sıkıntılar olabiliyor, stres yapabiliyorlar. Ben kalp krizi olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum" dedi.
MAYO KAYIP RUS YÜZÜCÜYE AİT ÇIKTI
Burada yapılan ilk incelemede cesedin üzerindeki mayonun kayıp Rus yüzücüye ait olduğu ortaya çıktı. Kan örneği için aile bekleniyor.
AİLESİNDEN KAN ÖRNEĞİ ALINACAK
