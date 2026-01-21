İstanbul Boğazı’nda ceset alarmı: Rus yüzücü Nikolai Svechnikov 'a ait!

'BÜYÜK İHTİMAL YÜZÜCÜ DİYE DÜŞÜNÜLÜYOR'

Ramazan Türkanoğlu, "Biz Akıntıburnu'nun da devamlı buranın yüzücüsü olduğumuz için olayı biliyoruz. Şimdi yüzdüm ve çıktım. Yüzücüler olarak zaten merak ediyoruz. Akıbeti hakkında bir bilgimiz yoktu. Bazı arkadaşlar kaçmış olduğunu falan söylüyorlardı. Şimdi görünce tabii ki büyük ihtimal yüzücü diye düşünülüyor. Üzerindeki mayoyu bilemedim. Çünkü 3 bin 200 kişi falan yarıştı. Biz ilk bir hafta arandığında bulunur, çıkar diye bekliyorduk ama bulunamamıştı. Bende o zamanlar üzülmüştüm. Haber yapıldığı zaman terse yüzdüğünü iddia edenler arkadaşlar varmış o da çürütüldü. Üzücü bir durum. Sonuçta yüzme camiasından bir arkadaşımız. Benim tahminim, sonuçta boğaza yüzmeye geliyorlar, suyu tanımıyorlar. Akıntılı su olduğu için stres yapıp kalp krizi geçirme ihtimali yüksek.

Çünkü bu zaten her sene karşılaştığımız vakalar. Kalp krizi daha önce geçirenler olmuştu. O yüzden, yüzme yarışı olmadan önce yarışı düzenleyenlerin, federasyonun yarış öncesi boğazı tanıma adına yabancılara boğazda kısa antrenman yaptırmaları lazım. Böyle vakalarla tekrar karşılaşmamak için boğazı tanıma antrenmanı yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda bir çalışmamız da var. Bu sene federasyonla görüşmemiz de olacaktı. Aslında yarıştan 1-2 gün önce Akıntıburnuna gelip bizimle beraber yüzüyorlar. Elimizden geldiğince yardım ediyoruz ama yüzmeyen arkadaşlar direkt yarıla geliyorlar. O zaman bazı sıkıntılar olabiliyor, stres yapabiliyorlar. Ben kalp krizi olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum" dedi.

MAYO KAYIP RUS YÜZÜCÜYE AİT ÇIKTI

Burada yapılan ilk incelemede cesedin üzerindeki mayonun kayıp Rus yüzücüye ait olduğu ortaya çıktı. Kan örneği için aile bekleniyor.

AİLESİNDEN KAN ÖRNEĞİ ALINACAK

Rus yüzücünün ailesine haber verildi. Aile istanbul'a geldiğinde kan örneği alınıp cesetle karşılaştırma yapılacak. Ondan sonra cesedin kesin kimliği belli olacak