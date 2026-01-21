Kartalkaya yangın faciasının birinci yılı: Geriye gökyüzündeki dilek fenerleri kaldı

Türkiye 'yi yasa boğan yangın faciasının üzerinden tam 1 yıl geçti. Kartalkaya 'daki Grand Kartal Otel 'de meydana gelen yangında 34'ü çocuk toplam 78 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan yargı sürecinde, aralarında otel sahipleri ve yöneticilerin de bulunduğu sanıklar hakkında "olası kast" ve "bilinçli taksir" suçlarından rekor hapis cezaları verilmişti. Ancak acıların dinmediği facianın yıldönümünde, geride kalanlar bir kez daha olay yerindeydi.

KOCAM DEFALARCA İTFAİYEYİ ARAMIŞ



Yangın faciasında manevi kızı Mina, eşi Şenol Akişli'yi kaybeden Menşure Akişli, "Çok acı bir gece. Buraya ayaklarım geri gide gide geldim. Ama hiçbir çaresizlik kocamın yaşadığı çaresizlikten daha büyük olamaz. Çünkü benim kocam uyandı ve defalarca itfaiyeyi aramış. Hiç uyanmadığını düşünerek bir nebze olsun kendimi avuttum. 'Acı çekmedi, annesini, oğlunu, kızını,karısını düşünmedi' diye düşündüm. Maalesef ki kocam o cehennemi yaşadı" ifadelerine yer verdi.