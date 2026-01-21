Ünlülere yönelik yeni dalga baskın

UYUŞTURUCU soruşturmasında gazeteci Mehmet Üstündağ, fenomen Bilal Hancı ve iş insanı Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut gözaltına alındı. Toplam 7 kişiden 3'ünün yurt dışında olduğu belirtildi. Türkiye'de dizi-film dünyası, medya ve iş çevrelerine yönelik uyuşturucu operasyonları sürüyor. Soruşturma kapsamında bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi. Köşe yazarı Mehmet Üstündağ, gözaltına alındı. Sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve ilaç şirketi Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut da gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen toplam 7 kişiden 3'ünün ise yurt dışında olduğu belirtildi. Daha önce de Hürriyet yazarı "Cihanna" lakaplı Cihan Şensözlü uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.