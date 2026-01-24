Çöp konteynerinde başı kesik kadın cesedi bulundu!

Durumu bildirmek için karakola giden O.Ç., polis ekipleriyle birlikte yeniden olay yerine geldi. Konteyner içinde yapılan ilk gözlemlerde, cesedin başının kesik olduğu ve bir kadına ait olduğu değerlendirildi.

İstanbul Şişli Duatepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde dehşete düşüren bir olay ortaya çıktı. Bugün saat 19.40 sıralarında, O.Ç. isimli bir kişi çöpten malzeme topladığı sırada Kuyulubağ Sokak No:25 önündeki çöp konteynerini karıştırırken çarşaf ve poşetlere sarılı bir ceset fark etti.

Olay yerinin bozulmaması için ceset konteynerden çıkarılmadı. Bu nedenle vücut bütünlüğüne ilişkin detaylı değerlendirme olay yerinde yapılamadı. Bölge güvenlik çemberine alınırken, Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi ve kapsamlı tahkikat başlatıldı.

DELİL TOPLAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Ekiplerin konteyner ve çevresinde delil toplama çalışmaları sürerken, cesedin kimliğinin belirlenmesi ve olayın aydınlatılması için soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Öte yandan polisin yaptığı çalışmalar sonucunda kadının Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.