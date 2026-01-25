Bahçede mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

ANTALYA'NIN Aksu ilçesi Mandırlar Mahallesi'nde, önceki akşam başlayan ve gece boyunca süren yağışla birlikte Soğucaksu Deresi taştı. Yukarıkocayatak Mahallesi'nde de su dolan bahçede tavuklar kümeste mahsur kaldı. Çevredekiler kümesteki tavukları çıkardı. Ayrıca Serik ilçesinde yağış nedeniyle su dolan bahçede mahsur kalan köpekler de ekipler tarafından fark edildi. Çandır Mahallesi'nde çevresi telle çevrili bahçedeki 2 köpek ile bahçe evinin basamağına sığınan köpekler, iş makinesiyle kurtarıldı.