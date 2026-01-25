Yangın, saat 16.30 sıralarında İstanbul Büyükçekmece'nin Çakmaklı Mahallesi Hadımköy Bağlantı Yolu'ndaki meyve deposunda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle deponun bahçesinde bulunan plastik paletler yanmaya başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek park halindeki 2 kamyon ve 1 TIR'a sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.