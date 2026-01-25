İstanbul Büyükçekmece'de yangın!

İstanbul Büyükçekmece'nin Çakmaklı Mahallesi Devlet Sokak'ta bulunan fabrikaya ait açık alanda palet ve plastik kasalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında İstanbul Büyükçekmece'nin Çakmaklı Mahallesi Hadımköy Bağlantı Yolu'ndaki meyve deposunda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle deponun bahçesinde bulunan plastik paletler yanmaya başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek park halindeki 2 kamyon ve 1 TIR'a sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İtfaiye, alevleri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Öte yandan alevlerin sıçradığı 2 kamyon ve 1 TIR kullanılamaz hale geldi.



Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

