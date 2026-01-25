Kesik baş cinayetinde sır çözüldü! Katili kaçarken yakalandı

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan cesetten alınan parmak izi sorgusu sonucunda; kadının Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova olduğu belirlendi. Polisin olay yerindeki incelemesi sona ererken, cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

8 SAATLİK ÇALIŞAMANIN ARDINDAN HAVALİMANI'NDA YAKALANDILAR

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda cinayeti Durdona Khokimova ile sevgili olduğu öğrenilen D.A.U.T. isimli Özbekistan uyruklu şüphelinin öldürdüğü, G.A.K. isimli şüphelinin de ona yardım ettiği öğrenildi. Yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünün izlenmesinin ardından iki şüphelinin Gürcistan'a kaçmak için İstanbul Havalimanı'na gittiği tespit edildi. Şüpheliler 8 saatlik çalışmanın ardından yurt dışına kaçmadan önce gözaltına alındı.