Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde skandal olay! İddialar kan dondurdu! "Fiziksel temasa varan..." Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde skandal bir olay yaşandı. Üroloji kliniği asistan hekimleri, Doç. Dr. M.T.Ö. hakkında, mobbing, psikolojik şiddet ve görevi kötüye kullanma iddiasıyla hastane başhekimliği ile Üniversiteler Arası Kurul'a şikayetçi oldu. DHA









Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji kliniğinde görevli asistan hekimler tarafından hazırlanan şikayet dilekçelerinde, klinikte aynı zamanda öğretim üyesi olan Doç. Dr. M.T.Ö.'nün kendilerine yönelik hakaret, tehdit, baskı, eğitim hakkının engellenmesi, fiziksel temas ve taciz içerikli davranışlarda bulunduğu iddia edildi. Asistan hekimlerin beyanlarında servis vizitleri, ameliyathane, konsey toplantıları ve klinik içi alanlarda yüksek sesle azarlama, küçük düşürücü ifadeler, tehditkar söylemler ve fiziksel temasa varan davranışlar yaşandığı ileri sürüldü. Bazı dilekçelerde, uzmanlık eğitiminin baskı unsuru olarak kullanıldığı ve eğitim hakkının fiilen engellendiği iddialarına yer verildi.

AŞAĞILAYICI VE MESLEKİ ONURU ZEDELEYİCİ İFADELER Hastane başhekimliği ile Üniversiteler Arası Kurul'a iletilen şikayet dilekçelerinde yer alan iddialara göre, bazı asistan hekimler, istekleri dışında fiziksel temasa maruz kaldıklarını, aşağılayıcı ve mesleki onuru zedeleyici ifadelerle karşılaştıklarını belirtti. Olayların bir kısmının, diğer sağlık çalışanları ve hastaların bulunduğu ortamlarda gerçekleştiği ifade edildi.