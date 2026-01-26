Gümrüklerde zehir avı

Gürbulak, Edirne, Kapıköy, Hamzabeyli ve İpsala gümrük kapıları ile Mersin Limanı, İstanbul ve Antalya Havalimanlarında gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam piyasa değeri 1 milyar 697 milyon TL olan uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi. Yakalanan uyuşturucu maddeler imha edildi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu maddeye el konulduğu bildirildi. Bu kapsamda, Gürbulak, Edirne, Kapıköy, Hamzabeyli ve İpsala gümrük kapıları ile Mersin Limanı, İstanbul ve Antalya havalimanlarında operasyonlar gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildiği ifade edildi.