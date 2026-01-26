MÜGE ANLI CANLI ATV İZLE

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Atv ekranlarında seyircisi ile buluşan Müge Anlı, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. İşte Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izleme sayfası...

Atv'nin ilgi ile takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, bugün yine çok konuşulacak. Müge Anlı ve ekibi, faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitliyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aile, evlatlarının Rabia Hanım ile olan bağını kesmesini istedi. Nail Yüce, baba ocağına geri döndü.

Kendisi gibi evli ve çocuklu Rabia Kaya tarafından kandırılıp alıkonduğu öne sürülen Nail Yüce, günler sonra ailesinin karşısındaydı. Eve döneceğini söylese de vereceği bir karar vardı. Nail Yüce, kendisini evlerinde beklediği Özlem Yüce ve küçük kızının yanına gitti. Orta yolu bulmaya karar verdiklerini söyleyen Nail Yüce eşiyle tekrar konuşacağını söyledi.

Nail Yüce, Rabia Hanım'a karşı neden bu kadar yüce gönüllü? Taraflar arasında düşmeyen tansiyon...

Oğuz, 'Biz, istemiyorsak da yapacak bir şey yok. Arabanın anahtarını verdim, babamın sınırsız kartını verdim. Evlenmek istemiyorsan git kurtul dedim' dedi. Oğuz, 'bu kadın tamamen menfaat para peşinde biz içerdeyken 1 milyon TL para istemiş' dedi. Nail, 'avukat çağırdı kızın mağduriyetini giderelim' dediğini söyledi. Rabi Kaya hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

Rabia'nın şikayeti üzerine ev hapsi almışlardı... Nail'in babasının ve ağabeyinin adli kontrol şartı kaldırıldı.

