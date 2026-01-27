AÖF SINAV SONUÇLARI | AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? AÖF FİNAL SONUCU SORGULAMA EKRANI...

AÖF sonuçları açıklandı mı? 2026 AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? soruları merak ediliyor. 17-18 Ocak tarihinde yapılan sınavların ardından öğrencilerin gözü kulağı gelecek açıklamada. İşte detaylar...
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AÖF sınav sonuçları genelde 10 gün içerisinde açıklanıyor. Dönemi final sınavlarının sonuçlarının Şubat ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.
Öğrenciler, AÖF sınav sonuçlarını aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak görüntüleyebilecek.
AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ
Bahar Dönemi Ara Sınavı 04-05 Nisan 2026
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 09-10 Mayıs 2026
Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026