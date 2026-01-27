  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam AÖF SINAV SONUÇLARI | AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? AÖF FİNAL SONUCU SORGULAMA EKRANI...

AÖF SINAV SONUÇLARI | AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? AÖF FİNAL SONUCU SORGULAMA EKRANI...

17-18 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen AÖF final sınavına katılan binlerce öğrenci sonuçlarının açıklanacağı tarihe gözlerini çevirdi. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçların açıklanma tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

AÖF sonuçları açıklandı mı? 2026 AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? soruları merak ediliyor. 17-18 Ocak tarihinde yapılan sınavların ardından öğrencilerin gözü kulağı gelecek açıklamada. İşte detaylar...

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AÖF sınav sonuçları genelde 10 gün içerisinde açıklanıyor. Dönemi final sınavlarının sonuçlarının Şubat ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.

Öğrenciler, AÖF sınav sonuçlarını aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak görüntüleyebilecek.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

Bahar Dönemi Ara Sınavı 04-05 Nisan 2026

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 09-10 Mayıs 2026

Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA