İçişleri Bakanlığı tek tek açıkladı! İzmir dahil birçok ile 'sarı' kodlu uyarı

İçişleri Bakanlığı, bugün ve yarın etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan Türkiye haritasında, risk altındaki iller işaretlendi.

Açıklamaya göre bugün Malatya, Elazığ, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Mardin, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Şanlıurfa 'nın kuzeyi ve Siirt'in güneydoğusunda kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Malatya ve Elazığ'ın güneyi ile Diyarbakır'ın kuzeyi ve yüksek kesimlerde ise yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği belirtildi. Antalya 'nın doğusunda da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

EGE'DE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yarın ise Isparta'nın güneyi, Burdur'un güneydoğusu ve Antalya genelinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir'in batısı ile İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla'da da kuvvetli yağış öngörülürken, İzmir'in güneybatısı ile Aydın ve Muğla kıyılarında yağışların yer yer çok kuvvetli olacağı bildirildi.

Ayrıca Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, İç Ege, Marmara'nın güneyi, Batı Akdeniz, Konya'nın güney ve batısı ile Karaman'ın doğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği kaydedildi.