Yarıyıl tatili uzatıldı mı? Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi...

Öğrenciler yarıyıl tatiline devam ederken okulların ne zaman açılacağı, 2. dönemin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci "Yarıyıl tatili uzatıldı mı? Okullar 20 Şubat'ta mı açılacak?" sorularını araştırıyor. İşte MEB takvimine göre 2. dönem başlama tarihi...
YARIYIL TATİLİ UZATILDI MI?
Son dönemde sosyal medya platformlarında hızla yayılan "Okullar 20 Şubat'a kadar tatil edildi" şeklindeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden gelen bilgiler doğrultusunda, yarıyıl tatilinin uzatılmasına dair alınmış resmi bir karar bulunmuyor.
Mevcut takvimde bir değişiklik yapılmadığı sürece, yarıyıl tatili planlanan sürede sona erecektir.
Takvime göre okullarda ikinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü açılıyor.