Bakan Yerlikaya duyurdu: Eş zamanlı operasyonlarda 200 şüpheli yakalandı!

Son 5 gündeki operasyonlarda 200 şüphelinin yakalandığı, 65'inin tutuklandığı, 48'i hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı ve diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü bilgisini paylaşan Yerlikaya, bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek dolandırıcılık, çocuk müstehcenliği ve yasa dışı bahis gibi siber suçlardan vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesini engellediklerini vurguladı.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüphelilerin, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'Görev yap kazanç sağla ve ürün satışı' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, POS tefeciliği yaptıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.