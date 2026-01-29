Memurlara yeni düzenleme yolda! Resmi Gazete’de yayımlandı

Kamu personelini yakından ilgilendiren yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Alınan kararla birlikte memurlar üzerindeki denetim mekanizmaları güçlendirilirken, disiplin kurallarına aykırı davranışlar için daha sert yaptırımlar öngörüldü. Mevzuata uymayan kamu çalışanlarının maaşlarından kesinti yapılabilecek. Bu adımla birlikte kamuda disiplin uygulamalarında yeni bir sürecin başladığı belirtildi. Ayrıntılar...
HANGİ DURUMLARDA MEMURİYETE SON VERİLECEK?
56'ncı maddede yapılan yeni düzenleme ile adaylık süresi içinde temel, hazırlayıcı eğitim veya staj devrelerinden herhangi birinde başarısız olanların yanı sıra birden fazla uyarma ve/veya kınama cezası alanlar ile aylıktan kesme ya da kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan aday memurların, disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayıyla memuriyetle ilişiği kesilecek.
MAAŞ KESME CEZASI AĞIRLAŞTI
Yeni düzenleme ile maaş kesme (aylıktan kesme) cezası uygulanmaya devam edecek. Özellikle aday memurlar açısından bu cezanın sonucu ağırlaştı. Buna göre adaylık süresi içinde aylıktan kesme cezası alanların, disiplin amirinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayıyla memuriyetle ilişiği kesilebilecek. Asil memurlar için ise maaş kesme cezası yalnızca parasal yaptırım niteliğini koruyacak.
MEMURLUKTAN ATILAN 3 YIL KAMUYA GERİ DÖNEMEYECEK
Memuriyetle ilişiği kesilen bu kişiler, sağlık nedenleri hariç 3 yıl boyunca yeniden devlet memuru olamayacak. Yani sadece o kurumdan değil, tüm kamu kurumlarından 3 yıl süreyle men edilmiş olacak.
GEÇMİŞE DÖNÜK CEZALAR ZAMANAŞIMINA UĞRAYACAK
Öte yandan, 657 sayılı Kanun'un 57'nci maddesi yürürlükten kaldırılırken, disiplin cezalarında zamanaşımına ilişkin 127'nci maddede de önemli bir değişikliğe gidildi. Buna göre, disiplin cezası gerektiren fiilin işlendiği tarihten itibaren en geç 2 yıl içinde ceza verilmemesi halinde, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrayacak. Bu düzenleme ile disiplin soruşturmalarının yıllarca sürüncemede kalmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Ayrıca, yargı kararıyla iptal edilen disiplin cezalarının, kanunda öngörülen süreler içinde kalmak kaydıyla yeniden tesis edilebilmesine imkân tanındı. Böylece hem idarenin işlem yapma yetkisi korunurken hem de hukuki belirlilik ilkesi güçlendirildi.
Yeni düzenlemeler, kamuya personel alımında disiplin, hız ve ciddiyetin artırılmasını hedeflerken, aday memurlar açısından hata toleransını önemli ölçüde azaltmış oldu.