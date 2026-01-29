Memurlara yeni düzenleme yolda! Resmi Gazete'de yayımlandı









Kamu personelini yakından ilgilendiren yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Alınan kararla birlikte memurlar üzerindeki denetim mekanizmaları güçlendirilirken, disiplin kurallarına aykırı davranışlar için daha sert yaptırımlar öngörüldü. Mevzuata uymayan kamu çalışanlarının maaşlarından kesinti yapılabilecek. Bu adımla birlikte kamuda disiplin uygulamalarında yeni bir sürecin başladığı belirtildi. Ayrıntılar...

HANGİ DURUMLARDA MEMURİYETE SON VERİLECEK? 56'ncı maddede yapılan yeni düzenleme ile adaylık süresi içinde temel, hazırlayıcı eğitim veya staj devrelerinden herhangi birinde başarısız olanların yanı sıra birden fazla uyarma ve/veya kınama cezası alanlar ile aylıktan kesme ya da kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan aday memurların, disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayıyla memuriyetle ilişiği kesilecek.