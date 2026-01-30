  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Bakanlık uyardı: İtibar etmeyiniz

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan, Bakan Mehmet Şimşek adına kurgulanmış yatırım tavsiyesi içeriği izlenimi veren dolandırıcılık amaçlı paylaşımlara itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek adına kurgulanmış, yatırım tavsiyesi içerdiği izlenimi veren asılsız röportaj ve paylaşımlar dolaşıma sokulmaktadır. Bu içerikler gerçeği yansıtmamakta olup dolandırıcılık amacı taşımaktadır. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi hesaplardan yapılan açıklamalara itibar etmeleri önemle rica olunur" denildi.

