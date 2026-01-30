Yasa dışı bahis sitelerine altyapı desteği veriyordu! Tüm mal varlığına el konulan Veysel Şahin Türkiye'ye iade edilecek!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Veysel Şahin'in yasadışı bahis platformları üzerinden bahis oynattığı ve bu platformlara altyapı desteği sağladığı tespit edildi. Şahin'in 460 milyon Euro'luk kripto varlık hesabı donduruldu, mal varlıklarına da el konuldu.

HAKİMLİK KARARI ONADI



Bu kapsamda, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarının aklanmasını önlemek amacıyla; şüpheliye ait taşınır ve taşınmaz mallara, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarındaki mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para borsalarındaki varlıklara İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen el koyma kararı alındı. El koyma işlemleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından da onaylandı.