Macaristan'dan iade edilmişti! Ayhan Bora Kaplan örgütünün iki numaralı ismi Serdar Sertçelik tutuklandı

Son dakika haberleri... Macaristan'dan iade edilen Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütünün iki numaralı ismi olarak bilinen Serdar Sertçelik tutuklandı.

Kırmızı bültenle aranan ve 25 Mayıs 2024'te Macaristan'da yakalanarak tutuklanan Ayhan Bora Kaplan suç örgütü yöneticisi Sertçelik, Türkiye'ye iade edilmişti.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen Sertçelik'in, savcılık ifadesinde, uzun süredir yurt dışında tutuklu bulunması ve dosyanın kapsamlı olması nedeniyle daha sonra ayrıntılı savunma yapacağını söyleyerek susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Serdar Sertçelik, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

