Pendik'te can pazarı! Tur midibüsü TIR'a arkadan çarptı: 13 yaralı!

İstanbul Valiliğinden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, saat 16.30 sıralarında Pendik ilçesi Kurtköy bağlantı yolu E-5 istikametinde bir tur şirketine ait midibüsün, yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarpması sonucu kazanın meydana geldiği belirtildi.



Kazada 13 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralıların olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.

