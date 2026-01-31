Rapçi Blok3 ehliyetsiz ve alkollü yakalandı!

"Blok3" sahne ismiyle tanınan Rap şarkıcısı ve söz yazarı Hakan Aydın, İstanbul'da Trafik Polisleri'ne yakalandı.

İddialara göre; Trafik Polisleri'nin uygulama esnasında çevirdiği Hakan Aydın'ın ehliyeti yoktu ve alkol testi yapılan genç şarkıcıda iddiaya göre 1.40 promil alkol tespit edildi.

Hakan Aydın'ın kullandığı araç trafikten men edildi.

24 yaşındaki Hakan Aydın, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü ve hakkında yasal işlem yapıldı.