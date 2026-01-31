Rapçi Blok3 ehliyetsiz ve alkollü yakalandı!

"Blok3" sahne ismiyle tanınan Rap şarkıcısı ve söz yazarı Hakan Aydın, İstanbul'da Trafik Polisleri'ne yakalandı.
İddialara göre; Trafik Polisleri'nin uygulama esnasında çevirdiği Hakan Aydın'ın ehliyeti yoktu ve alkol testi yapılan genç şarkıcıda iddiaya göre 1.40 promil alkol tespit edildi.
Hakan Aydın'ın kullandığı araç trafikten men edildi.
24 yaşındaki Hakan Aydın, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü ve hakkında yasal işlem yapıldı.
11 BİN 629 LİRA İDARİ PARA CEZASI
İddialara göre Rap şarkıcısı Hakan Aydın'a "Ehliyetsiz Araç Kullanmak" gerekçesiyle 23 bin 437 lira, "Alkollü Araç Kullanmak" gerekçesiyle ise 11 bin 629 lira idari para cezası kesildi.
Rapçi Hakan Aydın hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" gerekçesiyle adli süreç işleyeceği belirtildi.