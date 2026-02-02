Balık tezgahlarında istavrit bereketi yaşanıyor

TÜRKİYE genelinde balıkçı tezgahlarında istavrit, hem uygun fiyatı hem de bol bulunmasıyla son dönemde vatandaşların en çok tercih ettiği balıklar arasında yer alıyor. Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede hamsinin avlanmasının azalmasıyla tezgahlarda öne çıkan istavrit, kilogramı ortalama 100 liradan satışa sunulurken, balıkçılar bu durumun satışlara olumlu yansıdığını ifade ediyor. Sektör temsilcileri, istavritin yanı sıra mezgit, somon ve levrek gibi balıkların da talep gördüğünü ancak fiyat avantajı nedeniyle istavritin öne çıktığını belirtirken, tüketicilerin hem ekonomik hem de lezzetli olması nedeniyle bu ürüne yöneldiğini kaydediyor.