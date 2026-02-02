Hamamlar ekonomiye güç katmaya devam ediyor

TÜRKİYE genelinde tarihi ve modern Türk hamamlarına olan ilginin son yıllarda artması, sektörün ekonomiye katkısını güçlendirirken istihdamı da destekliyor. Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra gençlerin de yoğun ilgi gösterdiği hamamlarda özellikle kış aylarında müşteri sayısı yüzde 60-70 oranında artarken, "hamam şifadır" anlayışıyla sağlık ve kültür turizminin önemli unsurlarından biri haline gelen sektör, artan turist sayısı ve modernizasyon yatırımlarıyla ülke ekonomisine katkısını sürdürüyor.