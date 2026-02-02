“Hindistan Venezuela’dan petrol alacak”

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin küresel enerji politikaları kapsamında Venezuela petrolünün yönlendirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Hindistan geliyor ve İran'dan almak yerine Venezuela'dan petrol satın alacak" diyen Trump, bu konuda "anlaşma konseptinin" halihazırda oluşturulduğunu bildirdi. Trump, Venezuela petrolü konusunda Çin'e de kapının açık olduğunu belirtti. Küba'yla görüşmelere başladıklarını kaydeden Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un Küba'ya yönelik ambargonun insani krizi tetikleyebileceği uyarısında bulunmasına ilişkin, "Bence onlar bize gelecek ve anlaşma yapmak isteyecekler. Küba yeniden özgür olacak" dedi. Trump, İran konusunda ise nihai karar alıp almadığı yönündeki soruya, bölgede güçlü askeri unsurların bulunduğunu vurgulayarak yanıt verdi. "O yöne doğru ilerleyen çok büyük gemilerimiz var" diye konuşan Trump, İran'ın nükleer silah edinmemesi gerektiğini dile getirdi.