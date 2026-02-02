Roma’da restorasyon tartışması

İtalya'nın başkenti Roma'daki tarihi "San Lorenzo in Lucina Bazilikası"nda yapılan restorasyon ülkede tartışmalara neden oldu. Restorasyondan geçen bir freskteki melek figürlerinden birinin yüzü, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye benzemesi ülkede gündem oldu. La Repubblica gazetesinin haberinde, başkentin merkezinde bulunan, geçmişi 4. yüzyıla dayanan bazilikada restorasyondan geçen fresklerden birindeki yüzün, "her gün haberlerde de görülen ve ülkenin en güçlü kadınlarından biri olan" Başbakan Meloni'ye benzediği ileri sürüldü. Piskopos Daniele Micheletti, "Gerçekten de belli bir benzerlik var ama bunu neden böyle yaptığını restorasyonu yapan kişiye sormanız gerekir. Nedenini ben bilmiyorum" ifadelerini kullandı. Roma Piskoposluğundan ANSA'ya yapılan açıklamada da Meloni'ye benzeyen melekli freskin "şaşkınlıkla" karşılandığı belirtilerek, "Sanatçının müdahale ettiği açık. Bu konudan ve restoratörün niyetinden tamamen habersizdik ve bilgilendirilmedik. Şimdi ne olduğunu araştırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.