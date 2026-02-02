Şam yönetimi ve SDG arasında entegrasyon süreci başlıyor

SURİYE yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında varılan anlaşma doğrultusunda entegrasyon sürecinin bugün resmen başlayacağı açıklandı. Taraflar, daha önce sağlanan mutabakatın uygulamaya geçirilmesi konusunda takvimi netleştirdi. Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el Mustafa, SDG ile imzalanan anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu metnin 18 Ocak'ta varılan mutabakatın uygulama mekanizmalarını tamamlayıcı nitelik taşıdığını belirtti. El Mustafa, entegrasyon ve devir teslim sürecinin pazartesi gününden itibaren başlayacağını ifade ederek, stratejik öneme sahip noktaların merkezi yönetime devredileceğini bildirdi. Bu kapsamda, Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan Rimeylan ve el Suveydiye petrol ve gaz sahaları ile Kamışlı Havalimanı'nın kontrolünün en geç 10 gün içerisinde Şam yönetimine geçmesinin beklendiği kaydedildi.