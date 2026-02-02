Togg yeni rengini tanıttı

TÜRKİYE'NİN yerli otomobil markası Togg, Türkiye'nin şehirlerinden ilham alan renk seçeneklerini güncelledi Marka Pamukkale rengini artık seçenekler arasından çıkartırken yeni renk seçeneğini de sipariş listesine ekledi. Pamukkale gibi beyaz tonlarına yakın olan Seyhan rengi şu an aktif olarak Togg T10F ve T10X konfigüratörlerinde denenebiliyor. Ayrıca her iki modelde de Seyhan renk seçeneği ücretsiz olarak sunuldu. Seyhan renginin gelişi ile birlikte Pamukkale rengi ise satıştan kalktı. Markanın bu noktada farklı bir stratejiye gittiği açıkça görülüyor ancak Pamukkale isminin tekrardan farklı bir tonla seçenekler arasında yer alıp almayacağı ise bilinmiyor.