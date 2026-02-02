Türkiye’de 13.3 milyon araç kontrol edildi

TÜRKİYE'DE 2025 yılında 320 muayene istasyonunda toplam 13 milyon 334 bin 583 araç muayeneden geçirildi. Bu araçların 9 milyon 153 bin 524'ü hafif kusurlu, 3 milyon 507 bin 784'ü ağır kusurlu, 140 bin 308'i emniyetsiz, 532 bin 967'si ise kusursuz olarak kaydedildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü verilerine göre, araç muayene işlemleri Bakanlık koordinesinde yürütülüyor. Kamu ve özel sektör işbirliğiyle daha etkin ve sağlıklı muayeneler sağlanıyor. Ülke genelinde 218 sabit, 76 seyyar, 19 seyyar traktör ve 7 motosiklet istasyonu olmak üzere toplam 320 istasyon hizmet veriyor.