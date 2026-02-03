Avrupa saraylarında ‘EPSTEİN’ depremi

AVRUPA sarayları, ABD'de cinsel saldırı suçlarından hüküm giyen ve hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'ın hayaletiyle karşı karşıya. Adalet Bakanlığı tarafından yeni açıklanan üç milyonu aşkın belgede pek çok kraliyet ismi yer alıyor. Epstein'ın yasal sıkıntılar yaşadığı dönemdeki "bağlantılarını" sergileyen ve pek çoğu on yıldan daha eskiye dayanan belgelerde, tüm kraliyet unvanları geçen yıl elinden alınan

eski İngiltere Prensi Andrew Mountbatten Windsor, Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit, Danimarka Kralı Frederik ve İsveç Prensesi Sofia'nın adları da geçiyor. Dünyanın en eski monarşilerinden biri olan Danimarka'nın Kralı Frederik'in söz konusu belgelerde adının 2 kez geçtiği ifade ediliyor. İsveç Prensesi Sofia'nın da 2012'de Epstein'in özel davetlisi olarak New York'ta bir film gösterimine katıldığı öne sürülüyor.