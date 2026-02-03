Çorum'da kan donduran dehşet! Cesedi parçalara ayrılmıştı: Aranan kayıp baş bulundu

Son dakika haberleri... Çorum'da dere yatağında bedeni parçalanmış halde bulunan 76 yaşındaki adamın kesik başı da cinayet şüphelisinin itirafı sonrası olay yerine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda ortaya çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi'nde ikamet eden Ali Osman Kaya, 28 Ocak günü öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.