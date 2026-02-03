Kritik ABD-İran müzakereleri İstanbul’da yapılacak

ABD basını, "Trump'ın özel temsilcisi Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Arakcı cuma günü İstanbul'da görüşecek" açıklamasını yaptı. ABD Başkanı Trump dün yaptığı açıklamada İran'a anlaşma çağrısında bulunmuştu. İran'dan da "Diplomasiye hazırız" mesajı gelmişti. Trump dün yaptığı açıklamada ise İran'a anlaşma çağrısında bulunmuştu. İran'dan da "Diplomasiye hazırız" mesajı gelmişti. Mehr Haber Ajansı'na göre, Erakçi bugün İran'daki devrimin 47.yıl dönümü münasebetiyle başkent Tahran'da devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesinde konuştu. ERAKÇİ, Haziran 2025'te İsrail'in saldırılarıyla başlayan 12 gün savaşı ve sokak gösterileriyle hedeflerine ulaşamayan ülke düşmanlarının diplomasiye yöneldiğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı, "Bugün diplomasiden söz edenler onlardır. Gerçi biz de her zaman karşılıklı saygı ve çıkarların gözetilmesi şartıyla diplomasiye hazırdık. İran halkıyla saygı çerçevesinde konuşulmalıdır. Diplomasıya hazırız fakat diplomasinin de kendine özgü ilkeleri vardır. Umarım (diplomasinin) sonuçlarını yakında görürüz." dedi.