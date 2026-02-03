Refah Sınır Kapısı’nda sınırlı açılma

İKİ yıldır kapalı olan Refah Sınır Kapısı sadece yaya geçişleri için açıldı. Filistinliler, Gazze'den Mısır'a geçiş yapabilecek. İsrail güvenlik kaynağı, Gazze'nin dünyaya açılan noktası Refah Sınır Kapısı'nın, bölgedeki güvenlikte rol alacak Avrupa Birliği (AB) Sınır Destek Misyonu (EUBAM) çalışanlarının bölgeye ulaşmasının ardından yayalar için iki yönlü açıldığını aktardı. Mısır'da yayın yapan Kahire el-İhbarriyye televizyonunun haberinde, Refah sınır kapısının resmen faaliyete geçtiği, bugün 50 Filistinlinin Gazze'ye, 50 Filistinlinin de Mısır'a geçmesinin beklendiği aktarıldı. Gazze'nin dünyaya açılan kapısı Refah, 2 yıl aradan sonra açılırken, İsrail basınına göre günde 150 kişinin çıkışına, 50 kişinin geri girmesine izin verilecek.