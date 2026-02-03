Yeşilçam’ın emektar oyuncusu yaşamını yitirdi

YEŞİLÇAM'IN emektar oyuncularından Necdet Kökeş, 82 yaşında hayata veda etti. Türk Sineması'nın pek çok unutulmaz filminde rol alan Necdet Kökeş, 15 Aralık 2025'te hastaneye kaldırılmıştı. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Önce kalp krizi geçiren, ardından beynine pıhtı atması sonucu hastaneye yatırılan Kökeş, yaklaşık iki aydır tedavi altındaydı. Akciğerlerindeki sorunlar nedeniyle bir süredir uyutulan sanatçının solunumunu rahatlatmak amacıyla trakeostomi (boğazdan nefes yolu açılması) işlemi uygulandığı bildirilmişti.