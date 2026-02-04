  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Yaşam Adana'da kan donduran vahşet: Eşini defalarca bıçakladı! Bakın nasıl yakalandı!

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir evde tüyler ürperten anlar yaşandı. 3 çocuk annesi Kadriye Alver, eşi tarafından evinde bıçaklanarak katledildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, cinayet zanlısı kocayı cesedin başında ağlarken buldu. İşte kan donduran olayın detayları...

Adana'da kargo işçisi Ş.A., tartıştığı 3 çocuğunun annesi eşi Kadriye Alver'i defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından cesedin başında ağlayan Ş.A., polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde, Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Çocuklarını okula gönderen kargo işçisi Ş.A. ile eşi Kadriye Alver arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan Ş.A., eşini defalarca bıçakladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Alver'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, eşinin başında ağlayan Ş.A.'yı gözaltına aldı. Alver'in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.

