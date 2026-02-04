Asrın felaketinde 40 günlük torunuyla hayata tutunmuştu! Bakan Kurum'dan duygulandıran paylaşım: Bize gözlerindeki hüznü silmek nasip oldu

Devletin desteği sayesinde yeniden hayata tutunduklarını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Tamam ben acıları çok çektim, keşke acılar çekilmeseydi. Canlar gitti. Devlet de eğer yapmamış olsaydı, ben daha fena üzülürdüm. Devlet babalık etti bize, ev yaptı, yuvamızı kurduk burada. Bir tesellidir yani, bizim için büyük bir teselli oldu. Devlet güçlü oldu mu her şey olur. Ben devletim, sen devletsin. Başka kim devlet ki? Devlet babadır, baba da evlatlarını bırakmadı. Devlet de aynısını bize yaptı, babalık yaptı. Hala da yapıyor."

Çelik, afet konutlarının sosyal alanları sayesinde torununu gönül rahatlığıyla büyüttüğünü söyledi.