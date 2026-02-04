Haberler Yaşam Asrın felaketinin üzerinden 3 yıl geçti: Yaralar sarıldı yılda 3,6 trilyon TL harcandı Asrın felaketinin üzerinden 3 yıl geçti: Yaralar sarıldı yılda 3,6 trilyon TL harcandı Türkiye 6 Şubat 2023'te asrın felaketine gözlerini açarak korkunç manzarayla karşılaştı. O günden bu güne 3 yıl geçerken asrın felaketi 'asrın inşasına' dönüştü. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından bölgenin yeniden ayağa kaldırılması için toplam yatırımın 3,6 trilyon liraya ulaştığı paylaşıldı. AA









Başkanlık tarafından hazırlanan "Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Yeniden İmar ve Gelişme Raporu"nda depremlerin neden olduğu felaketin boyutlarına ve bölgedeki projelere yer verildi.



Rapora göre, Merkezi Yönetim Bütçesi kaynaklarından depremin yol açtığı kayıp ve zararın telafisi ile afet risklerinin azaltılmasına yönelik 2025 yılı sonu itibarıyla toplam 3,6 trilyon lira (yaklaşık 91,5 milyar dolar) harcama yapıldı.



Depremlerin ardından geçen 3 yılda kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları (STK) ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde yapılan ihtiyaç değerlendirmeleri sonucu deprem hasarlarının telafisine yönelik çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor. Afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanmasına öncelik verilirken kalıcı konutların yapımına yönelik çalışmalarda sona gelindi.





Deprem bölgesinde, bugüne kadar gerçekleştirilen kura törenleri sonucu toplam 433 bin 667 konut ile 21 bin 690 iş yerinin kurası tamamlandı.



Bölgede eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam edebilmesini teminen yürütülen çalışmalar kapsamında 13 bin 321 derslik inşası için toplam 72 milyar lira, 2 bin 776 dersliğin güçlendirmesi için 6,9 milyar lira harcandı. Bölgede tüm inşaat çalışmaları tamamlandığında deprem öncesine göre derslik sayısında yüzde 15 artış sağlanması planlanıyor.



Bölgede bulunan üniversitelerin fakülte binalarının yeniden yapım, güçlendirme ve bakım-onarımları ile kampüs altyapılarının yenilenmesi işleri kapsamında 5,1 milyar lira harcama yapıldı. 2026 Yılı Yatırım Programı'nda depremde hasar gören yapıların yeniden inşası, güçlendirilmesi, bakım ve onarımları kapsamında söz konusu üniversitelere 2,4 milyar lira ödenek ayrıldı.