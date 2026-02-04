Haberler Yaşam Ege Bölgesi'ne uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor! Ege Bölgesi'ne uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir, Manisa, Aydın, Çanakkale, Balıkesir, Edirne ve Muğla için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. Yaşanabilecek olumsuz durumlar için vatandaşlar tedbir almaları konusunda uyarıldı. AA









Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı, Edirne'nin güney kesimlerinde kuvvetli, kıyı ilçelerde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.





Muğla çevrelerinde ise yarın akşamdan itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.