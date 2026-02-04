Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde adı geçiyor! Mezarlıktan çıkıyor şifa dağıttığına inanılıyor

Çamurun hikayesini anlatan emekli öğretmen Mehmet Uğuz, "Evliya Çelebi, burayı tarif ederek 'Büğlü Baba' yatmaktadır. Onun yakınında da şifalı bir çamur var ve birçok hastalığa iyi gelmektedir' diyor. Şifalı çamur adı buradan geliyor.

Burada bulunan şifalı çamur ise bir yerde sabit durmuyor. Bu çamur çok defa tahlil edildi. Yurdun dört tarafından şifa bulmak için buraya gelenler oluyor. Genellikle yazın bu çoğalıyor" dedi.