  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde adı geçiyor! Mezarlıktan çıkıyor şifa dağıttığına inanılıyor

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde adı geçiyor! Mezarlıktan çıkıyor şifa dağıttığına inanılıyor

Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe'deki mezarlıkta çıkan yağlı çamurun çeşitli hastalıklara iyi geldiğine inanılıyor. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de adı geçen Büğlü Baba türbesinin yanında bulunan çamur için yurdun dört bir yanından ziyaretçiler geliyor.

İHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde de ismi geçen 'Büğlü Baba' türbesi yanında bulunan mezarlıktaki şifalı çamurun, içerisinde bulundurduğu kükürt, magnezyum, sodyum, kalsiyum ve potasyum gibi minerallerle çeşitli hastalıklara iyi geldiği düşünülüyor.

Çamurun hikayesini anlatan emekli öğretmen Mehmet Uğuz, "Evliya Çelebi, burayı tarif ederek 'Büğlü Baba' yatmaktadır. Onun yakınında da şifalı bir çamur var ve birçok hastalığa iyi gelmektedir' diyor. Şifalı çamur adı buradan geliyor.

Burada bulunan şifalı çamur ise bir yerde sabit durmuyor. Bu çamur çok defa tahlil edildi. Yurdun dört tarafından şifa bulmak için buraya gelenler oluyor. Genellikle yazın bu çoğalıyor" dedi.



Gülpazarı Mahallesi Muhtarı Ömer Gümüş ise "Şifalı çamurun egzama, sedef türü hastalıklara iyi geldiği söyleniyor. Son yıllarda Avrupa'dan ve çevre illerden gelenlerin sayısı arttı. Şifasını gördüm diyen de çok. O yüzden bölgemiz için güzel bir şey. Şifa görmek isteyen buyursun gelsin" diye konuştu.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA