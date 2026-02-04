Göğsüne bıçak sapladı başını taşla ezdi! 9 yıl sonra korkunç cinayette ikinci karar verildi: Acılı kardeşten yürek yakan sözler...

Olay, 15 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde meydana geldi. 24 yaşındaki 1 çocuk annesi Pınar Kaynak, ormanlık alanda göğsüne bıçak saplanmış ve başı taşla ezilmiş halde ölü bulundu. Cinayetin aydınlatılması için Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ve Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından özel bir ekip kuruldu. Olay yerindeki tüm deliller titizlikle incelenirken, Kaynak'ın cep telefonunun kayıp olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, kayıp cep telefonunun sinyallerini inceleyerek, telefonun Mustafa Gülyüz'e ait bir hat üzerinden sinyal verdiğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Kocaeli'nde bulunan Mustafa Gülyüz'ü gözaltına alarak Trabzon'a getirdi. Gülyüz, ifadesinde cep telefonunu Pazarkapı'da bir yerden aldığını ve İstanbul'da sattığını iddia etti. Ancak jandarmada alınan DNA örnekleri Ankara Jandarma Kriminal Komutanlığı'na gönderildi. Yapılan incelemede, Pınar Kaynak'ın üzerinden alınan sperm örneğiyle Mustafa Gülyüz'ün DNA'sının birebir uyuştuğu belirlendi.





TORNAVİDA ÜZERİNDE KAN İZLERİ BULUNDU



Yeniden sorgulanan Mustafa Gülyüz, Pınar Kaynak ile rızaya dayalı ilişkiye girdiğini ancak öldürmediğini savundu. Gülyüz, ifadesinde olay günü Necati Parmak'ın evinde oturduklarını, akşam markete Parmak'a ait minibüsle gittiklerini ve dönüşte Pınar Kaynak'ı araca aldıklarını ileri sürdü. Bu beyan üzerine Necati Parmak'ın evinde ve aracında arama yapıldı. Daha önce yapılan otopside, Pınar Kaynak'ın göğüs bölgesinde tornavida ile zorlanma izleri tespit edildiği ortaya çıktı. Parmak'ın evinde bulunan bir tornavida üzerinde yapılan incelemede kan izleri bulundu. Elde edilen delillerin ardından Mustafa Gülyüz ve Necati Parmak, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" ve "cinsel saldırı" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. 2 kişi de tutuklanarak Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Güvenlik gerekçesiyle sanıklar daha sonra farklı illerdeki cezaevlerine nakledildi.



İLK KARAR: MÜEBBET



Davanın 8 Mart 2022 tarihinde görülen karar duruşmasında cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanıklar N.B. ve A.K.'nin beraatını, tutuklu sanıklar Mustafa Gülyüz ve Necati Parmak'ın ise "canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "hırsızlık" suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların çelişkili ifadeleri, maktul üzerinde Mustafa Gülyüz'e ait sperm örnekleri, maktulün tırnakları ve boynunda sanığa ait DNA izleri, Necati Parmak'ın olaydan sonra Mustafa Gülyüz ile tekrar görüştüğünün tespit edilmesi, maktulün zorla araca bindirilerek olay yerine götürülmesi gerekçeleriyle iki sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanıklar N.B. ve A.K. hakkında ise beraat kararı verildi.