NATO: Sahada askerler, havada jetler, Karadeniz’de gemiler olacak

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerinin sağlam olacağını belirterek, "Sahada askerler, havada jetler, Karadeniz'de gemiler olacak" ifadelerini kullandı. Kiev'de bulunan Rutte, Ukrayna Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada NATO'nun desteğini yineledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "bekleyerek yıpratabileceğini" düşündüğünü ifade eden Rutte, Putin'in Ukrayna'nın zayıf olduğunu, destekçilerinin zamanla yorulacağını ve iradenin sarsılacağını sandığını kaydetti. Rutte, "Ancak büyük bir yanılgı içindeydi. Ukrayna güçlüdür ve desteğimiz sarsılmazdır" dedi. Diğer küresel gelişmelere odaklanılmasının Ukrayna'da bazı endişelere yol açtığına işaret eden Rutte, "Ancak sizi temin etmek isterim ki dikkatimizi başka yöne çevirmiş değiliz. Ukrayna, güvenliğimiz için hayati öneme sahip ve öyle olmaya devam edecek. Ukrayna'yı destekleme konusundaki kararlılığımız sarsılmaz" diye konuştu. Ukrayna'nın acilen daha fazlasına ihtiyaç duyduğunun da farkında olduğuna işaret eden Rutte, bu yönde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.