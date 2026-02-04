Ramazana sayılı günler kaldı! Ramazan'a kaç gün kaldı? 2026 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk sahura ne zaman kalkılacak? İşte detaylar...

Türkiye'de milyonlarca kişinin yakından takip ettiği 2026 ramazan takvimi netleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun paylaştığı takvime göre ramazan ayı başlangıcı 19 şubat 2026 perşembe gününe denk geliyor. Buna göre ilk sahur, 18 şubat çarşamba'yı 19 şubat perşembe'ye bağlayan gece yapılacak ve aynı gün ilk oruç tutulacak.

Ramazan, İslam'ın beş şartından biri olan oruç ibadetinin yerine getirildiği ve Kur'an'ın insanlara indirilmeye başlandığı ay olarak büyük bir manevi öneme sahiptir. Bu ay boyunca müminler sadece yemek ve içmekten uzak durmakla kalmaz; aynı zamanda dua, zikir, Kur'an okuma, teravih namazı ve yardımlaşma gibi ibadetlere daha fazla odaklanır. Kur'an-ı Kerim'de yer alan ifadeye göre, Ramazan ayı insanlara doğru yolu göstermesi için özel kılınmıştır.

Bu kutsal dönem, bireylerin nefis terbiyesi yapması, sabrı ve hoşgörüyü artırması için bir fırsattır. Aynı zamanda fitre ve zekât gibi sosyal sorumluluk ibadetlerini yerine getirerek toplumun muhtaç kesimleriyle dayanışma güçlenir.