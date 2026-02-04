Ramazana sayılı günler kaldı! Ramazan'a kaç gün kaldı? 2026 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk sahura ne zaman kalkılacak? İşte detaylar...

Türkiye'de milyonlarca kişinin yakından takip ettiği 2026 ramazan takvimi netleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun paylaştığı takvime göre ramazan ayı başlangıcı 19 şubat 2026 perşembe gününe denk geliyor. Buna göre ilk sahur, 18 şubat çarşamba'yı 19 şubat perşembe'ye bağlayan gece yapılacak ve aynı gün ilk oruç tutulacak.
Ramazan, İslam'ın beş şartından biri olan oruç ibadetinin yerine getirildiği ve Kur'an'ın insanlara indirilmeye başlandığı ay olarak büyük bir manevi öneme sahiptir. Bu ay boyunca müminler sadece yemek ve içmekten uzak durmakla kalmaz; aynı zamanda dua, zikir, Kur'an okuma, teravih namazı ve yardımlaşma gibi ibadetlere daha fazla odaklanır. Kur'an-ı Kerim'de yer alan ifadeye göre, Ramazan ayı insanlara doğru yolu göstermesi için özel kılınmıştır.
Bu kutsal dönem, bireylerin nefis terbiyesi yapması, sabrı ve hoşgörüyü artırması için bir fırsattır. Aynı zamanda fitre ve zekât gibi sosyal sorumluluk ibadetlerini yerine getirerek toplumun muhtaç kesimleriyle dayanışma güçlenir.
İLK ORUÇ
İslam alemi 2026 yılı Ramazan ayına doğru ilerlerken, mübarek ayın başlamasına sadece 15 gün kaldı. Diyanet takvimine göre 2026 Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak ve milyonlarca Müslüman ilk orucunu o gün tutacak. İlk sahur ise 18 Şubat gecesi yapılacak.
HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Ramazan'a sayılı günler kala camilerde teravih namazı hazırlıkları, derneklerde iftar organizasyon planları ve toplumun her kesiminde gönüllü yardımlaşma faaliyetleri hızlanıyor. Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, bu mübarek ayı en güzel şekilde değerlendirmek için manevi hazırlıklarını sürdürüyor.
Ramazan'ın başlamasına kısa bir süre kala bireyler hem günlük hayatlarını hem de ibadet planlarını bu kutsal döneme göre yeniden düzenliyor. Maneviyatın en yoğun yaşandığı bu günlerde herkesin kalbini arındırması ve birlik duygusunu güçlendirmesi bekleniyor.
KADİR GECESİ VE BAYRAM TARİHİ
Ramazan ayının önemli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi'nin 14 mart 2026 cumartesi gecesi idrak edileceği duyuruldu. Ramazan Bayramı'nın ise 20 mart 2026 cuma günü başlayacağı, bu tarihin bayramın 1. günü olduğu paylaşıldı.
2026 RAMAZAN TAKVİMİNDE ÖNEMLİ GÜNLER
İlk sahur gecesi: 18 şubat 2026 çarşamba'yı perşembe'ye bağlayan gece
Ramazan başlangıcı (1. gün): 19 şubat 2026 perşembe
Kadir gecesi: 14 mart 2026 cumartesi
Ramazan arefe günü: 19 mart 2026 perşembe
Ramazan bayramı (1. gün): 20 mart 2026 cuma