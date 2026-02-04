Sosyal medyada gündem oldu | Bursa’da şaşırtan olay: Taksiye alınmayınca duraktaki camı çerçeveyi indirdi!

Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Doğanköy Mahallesi Bursa Şehir Hastanesi taksi durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksiye binmek için durağa gelen sağlık görevlisi S.B. (32) sıradaki taksinin dolu olduğu belirtilerek bir sonraki taksiye yönlendirildi. Bunun üzerine görevliyle tartışmaya başlayan kadın, sinirlenerek durağa saldırdı. Şüphelinin, durakta bulunan ayaklı seyyar küllük ve boya kutularıyla taksi durağının camlarını, bilgisayar ekranını ve güvenlik kameralarını kırdığı, ayrıca bir cep telefonuna da zarar verdiği öğrenildi. O anlar bir vatandaş tarafından kayda alınırken görüntüler de sosyal medyada gündem oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

"KİMSEYE ZARAR GELMEMESİ EN BÜYÜK TESELLİMİZ"

Öte yandan, taksi durağı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, olayın faili olan kişinin durağın sürekli müşterisi olduğu, uzun süredir psikolojik sorunlar yaşadığı ve daha önce de benzer olaylar çıkardığı ifade edildi. Açıklamada, "Yaşanan zarar tamamen kontrolsüz bir anın sonucudur. Durağımızın ve şoför arkadaşlarımızın olayda herhangi bir kusuru ya da tahrik etmesi yoktur. Kimseye zarar gelmemesi en büyük tesellimizdir" denildi.

Taksi durağı sorumlusu A.S. polise müracaat ederek, taksi durağının camları, bilgisayar ekranı, güvenlik kameralarının zarar gördüğünü ve 150 bin liralık maddi hasar meydana geldiğini belirtip şikayetçi oldu