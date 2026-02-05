Askeri heyeti taşırken düşen uçağın ses kayıtları çözüldü

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Libya askeri heyetini taşırken Ankara'da düşen uçağın karakutusunda yapılan inceleme sonucu ses kayıt cihazındaki bütün bilgilerin çözüldüğünü, pilotların iki jeneratörün devre dışı kaldığına dair konuşmalarının olduğunu açıkladı. Uraloğlu, pilotların havalimanına dönme talebini ilettiğini ve bu talebi iletmede havacılıkta kullanılan en üst çağrının bir altı olan "PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN" çağrısı yaptıklarını ifade etti. Uraloğlu, "Uçaklarda iki tane cihaz vardır. Bir tanesi veri kaydı yapar, bir tanesi de ses kaydı yapar. Hani kara kutu dediğimiz cihazlar bunlardır ve ikisi de ağır hasarlı" dedi.