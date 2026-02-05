Bursa'da taksi durağını yerle bir etmişti! Saldırının sebebi şoke etti...

Bu arada saldırının yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, 'Taksi beni sevmiyor' diyerek taksi durağına saldıran S.B.'nin, kendisini görüntüleyen duraktaki görevli ile şoförlere de hakaret ve küfürler ettiği görüldü.

Birdenbire bize, 'Siz beni sevmiyorsunuz' deyip, camımızı çerçevemizi indirdi. Boyalarımızı döktü. Biz de kadın olduğu için müdahale edemedik. Bize ağza alınmayacak küfürler etti. Durağımızda 150 bin liralık zarar var" dedi.