Bursluluk sınavı başvuru ne zaman başlıyor? Başvurular nereden ve nasıl yapılacak? 2026 MEB Bursluluk sınavı tarihi...

Bursluluk sınavı başvuru kılavuzu MEB tarafından yayınlandı. Her yıl 5, 6, 7, 8, hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri için yapılan Bursluluk sınavının başvuru detayları merak ediliyor. Peki Bursluluk Sınavına kimler katılabilir? Başvurular nereden nasıl yapılır? İşte yanıtı...
BURSLULUK SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları 9 Şubat - 11 Mart 2026 tarihleri arasında alınacak.
Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu, okul müdürlüğünce 13 Mart 2026 tarihi saat 17.00'a kadar sistem üzerinden onaylanacak ve süresi içerisinde geçerli başvuru evraklarını ibraz etmeyen öğrencilerin başvurularını reddedecektir.
2026 İOKBS SINAV TAKVİMİ
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 26 Nisan 2026 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da yapılacak.
İOKBS, başvuru sayısına bağlı olarak gerekli görülen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce "www.meb.gov.tr" internet adresinden alınabilecek.
Sınav sonuçları, 1 Haziran 2026 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,
ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak,
d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 5 (beş) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2025 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2026 Mali Yılı için tespit edilen 250.000 (iki yüz elli bin) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde, ailenin 2025 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.