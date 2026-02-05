Epstein’in Litvanya bağlantıları mercek altında

LİTVANYA'DA, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelerde "Litvanya bağlantılarıyla" ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Belgelerde, Litvanya'dan yaklaşık 1300 kez, başkent Vilnius'tan 1100, Kaunas şehrinden ise yaklaşık 60 kez söz ediliyor. Genel Savcılık Ofisi, soruşturma başlatılması kararının ilk verilerin ayrıntılı değerlendirilmesinin ardından alındığını belirterek, hukuki şüphe uyandıran koşulların kapsamlı şekilde incelenmesinin ancak bir ön soruşturma sırasında mümkün olduğunu vurguladı. Değerli bilgilere sahip olanlar veya bu iddia edilen suçların olası mağdurlarına yetkililerle iletişime geçme çağrısında bulunuldu.