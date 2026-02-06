Karaciğer nakli olan Ufuk Özkan’ın kardeşinden yeni açıklama!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, 11 saatlik bir ameliyat geçirmişti. Yaşanan bu güzel gelişmelerin ardından bir açıklama da oyuncunun kardeşinden geldi. Umut Özkan, 'enfeksiyon riski'ne karşı izleyecekleri süreci anlattı. İşte detaylar...

Başarılı bir karaciğer nakli operasyonu geçiren Özkan, yoğun bakımdan çıktıktan sonra sevenlerine duaları ve destekleri için teşekkür etti. Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek hem ünlü oyuncunun hem de donörünün sağlık durumunun gayet iyi olduğunu açıkladı.

"SİZİN DUALARINIZ BENİM MUHAFIZLARIM OLDU"

Yoğun bakım sürecinin ardında duygularını paylaşan Özkan, Herkese çok teşekkür ederim. Gözümü açalı 5-6 saat oldu. Yaklaşık 8 saat süren bir cerrahi müdahale yapıldı. Çok kıymetli doktorlarım Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek inanılmaz bir şey başardılar. Başta eski Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyorum. Bu kadar çok sevildiğimi düşünmüyordum. Çok dua eden oldu. Dua eden herkese ve beni sevenlere çok teşekkür ediyorum. Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu. Yakında ayakta da görüşeceğiz" şeklinde konuştu. Öte yandan, önümüzdeki günlerde Ufuk Özkan ve donörü ile birlikte ameliyatı gerçekleştiren hekimlerin katılımıyla kamuoyunu bilgilendirmek için bir basın toplantısı da gerçekleştirilecek.

UMUT ÖZKAN'DAN YENİ PAYLAŞIM!

Yaşanan bu güzel gelişmelerin hemen ardından oyuncunun kardeşi Umut Özkan, bir paylaşım daha yaparak Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili bir bilgi verdi.

YOĞUN BAKIM SONRASI FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Umut Özkan, yoğun bakımdan çıktıktan sonra çekilen fotoğrafı paylaştı.

"ENFEKSİYON RİSKİ ORTADAN KALKANA KADAR..."

Umut Özkan, "Bu fotoğraftan sonra abimin enfeksiyon riski tamamen ortadan kalkana kadar uzun bir süre fotoğraf çekimi yapılmayacaktır. Ziyaretlerde de fotoğraf çekimi, enfeksiyon riski bittikten sonra yeniden başlayacaktır. Gösterdiğiniz hassasiyet, ilgi ve dualarınız için sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan da Instagram hesabında abisi ve Salih Kıvırcık'ın yer aldığı kareyi paylaşarak, "Çok şükür yoğun bakımdan servise çıktık. Şimdilik her şey yolunda. Dualarıyla yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler" notunu düşmüştü.