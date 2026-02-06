Banka ve perakende sektörüne özel akıllı ajanlar geliyor

MASTERCARD bugün, işletmeleri yapay zekâ destekli geleceğe hazırlamak üzere tasarlanan yeni hizmet paketi "Mastercard Agent Suite"i tanıttı. İkinci çeyrekte kullanıma sunulacak olan yeni platform, şirketlere özel yapay zekâ asistanları oluşturma, test etme ve devreye alma imkânı sunuyor. Mastercard'ın 4.000 danışmanından oluşan küresel ekibi, bu süreçte işletmelere uçtan uca teknik destek sağlayacak. Piyasa araştırma şirketi eMarketer'ın verilerine göre, 2028 yılına kadar kurumsal yazılım uygulamalarının üçte biri yapay zekâ asistanlarını bünyesinde barındıracak. Mastercard ise 2030'a kadar müşteri etkileşimlerinin ve operasyonel görevlerin önemli kısmının yapay zekâ asistanları tarafından yönetileceğini öngörüyor.

SOHBET TABANLI ASİSTAN

Yapay zekâ asistanları, müşterilere ihtiyaçlarına uygun ürünleri önerebilecek ve bunun nedenini açıklayabilecek. Bankalar farklı senaryoları test edip kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturabilecek. Alışveriş deneyimi, stok durumu, kâr marjları ve kampanyalar gibi kriterlere göre çalışan sohbet tabanlı asistanlarla desteklenecek. Tüketiciler gerçek zamanlı, kişiselleştirilmiş öneriler alabilecek. Mastercard, yeni platformun gizlilik ve sorumlu yapay zekâ ilkeleri doğrultusunda geliştirildiğini vurguladı. Sistem, şirketin güçlü güvenlik standartları üzerine kurularak hem müşteriler hem de tüketiciler için güvenli bir deneyim sunmayı hedefliyor. Mastercard Agent Suite, şirketin yapay zekâ alanındaki Agent Pay ve Agent Toolkit gibi mevcut çözümlerini tamamlayan yeni bir adım olarak konumlanıyor.

Timur Sırt